2023 BMX Supercross Dünya Kupası'nın ikinci etap yarışları sona erdi

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SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen 2023 BMX Supercross Dünya Kupası ikinci etap yarışları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen ikinci etap yarışlarına, 25 ülkeden aralarında dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu 232 sporcu katıldı.

"Elit kadınlar","elit erkekler","23 yaş altı erkekler" ve "23 yaş altı kadınlar" kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kıyasıya mücadele verdi. Sporculardan bazıları ıslak zeminde düşerken, yarışlarda zaman zaman aksamalar yaşandı.

İkinci etap yarışlarının sonunda "elit erkekler" kategorisinde bitiş çizgisini Fransız Joris Daudet birinci sırada geçti. İlk etabın galibi olan Fransız sporcu Romain Mahieu ikinci, Avusturalyalı İzaac Kennedy üçüncü oldu.

"Elit kadınlar" kategorisinde de ilk etabı kazanan Britanyalı Bethany Shriever birinci, ABD'li Alisa Willoughby ikinci, 27 şampiyonluğu bulunan Hollandalı Laura Smulders üçüncü sırayı aldı.

"23 yaş altı erkekler"de ilk etabın birincisi Yeni Zelendalı Rico Bearman yarışı zirvede tamamlarken, Fransız sporcu Hugo Marszalek ikinci, Britanyalı sporcu Callum Russell üçüncü bitirdi.

"23 yaş altı kadınlar" kategorisinde de Fransız sporcu Tessa Martinez ilk etabın ardından ikinci yarışta da birinci oldu. Bu kategoride ikinciliği İtalyan Francesca Cingolani, üçüncülüğü ABD'li Mckenzie Gayheart elde etti.

Dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyanın en heyecan verici bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde bisiklet fırtınası her geçen gün büyüyor ve kapsamı genişliyor. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarıyla birlikte attığımız önemli adımlar, 'dünyanın bisiklet başkenti' olma iddiamızı da hamdolsun güçlendiriyor. Enerjimiz yüksek ve bisiklet alanında hizmetlerimiz hız kesmiyor. Biz her zaman diyoruz ki, 'Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz.'"

Program sonunda 40 izleyiciye çekilişle bisiklet hediye edildi.

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