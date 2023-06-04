Sakarya'da "Bisiklet Fest" kapsamında sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı

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SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Bisiklet Fest" kapsamında sanatçı Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen 2023 BMX Supercross Dünya Kupası'nın ikinci etap yarışları sonrasında sahne alan Kurtoğlu, sevilen şarkılarını söyledi.

Konsere Togg ile gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda çekilişle 40 bisiklet hediye edildi.

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