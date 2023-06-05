Akyazı'da sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından dün Akyazı'ya beklenen yağış düştü.



Sağanak nedeniyle ilçedeki derelerin debisi yükseldi, suların getirdiği ağaç parçalarının köprüleri tıkamasıyla bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi.



İlçeye bağlı Yağcılar Mahallesi ile Bolu Mudurnu sınırındaki yakın bölgelerde bulunan tarım arazileri de su altında kaldı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle tıkanan köprüleri açarak taşkının büyümesini önledi.



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