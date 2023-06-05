Sakarya'da fabrikada kalp krizi geçiren işçi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da iş yerinde kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti.

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kağıt ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Şuayip O'nun (32) fenalaşması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İşçi, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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