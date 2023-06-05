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Sakarya, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'da Çevre Günü etkinlikleri yapıldı

AA

Sakarya, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'da Çevre Günü etkinlikleri yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Yarının Sakaryası için el ele" sloganıyla yapılan "Sapanca Gölü Çevreye Duyarlılık" etkinliğinde bir araya gelen çok sayıda doğasever, sahildeki çöpleri topladı.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar da bot yardımıyla göle açılarak, sudaki teker, çeşitli plastik ve atıkları kıyıya çıkardı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri giyerek programa katılan minik öğrenciler de etkinliğe anlam kattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, çevre bilincinin gelecek demek olduğunu belirterek, "Çevre yoksa gelecek yok demektir. Eğer çevreye sahip çıkıyorsak, çevreye gerekli ihtimamı gösteriyorsak, çevrenin koruma ve kullanma dengesini bozmuyorsak, gelecek var demektir." dedi.

- Bartın ve Karabük'te depremlerde ölenlerin anısına suya çelenk bırakıldı

Bartın'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına denize saygı çelengi bırakıldı.

Amasra Büyük Mendirek'te düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Özdemir, son yıllarda artan maden faaliyetleri, kentleşme, sanayileşme gibi nedenlerden dolayı çevredeki baskıların arttığını söyledi.

Bu baskılar sonucunda hava, toprak ve suların kirlendiğine ve gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağına işaret eden Özdemir, "Herkes sağlıklı ve dengeli seviyede yaşam hakkına sahiptir. Çevre, bize kalan miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız emanettir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, daire müdürleri ve öğrenciler, depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına denize saygı çelengi bıraktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Dizdar Taş Değirmeni'ndeki törende konuşan Vali Fuat Gürel, dünyanın kirletilmesinin insan eliyle olduğuna dikkati çekerek, "Çok fazla kazanma hırsı, maalesef dünyayı tehdit eder duruma gelmiş durumda ve her geçen gün küresel ısınma dediğimiz dünyayı tehdit eden çok önemli sıkıntıyla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, daire müdürleri ve depremzedeler tarafından depremden etkilenen vatandaşların anısına dereye saygı çelengi bırakıldı.

- Düzce'de kortej yürüyüşü ve spor gösterisi yapıldı

Düzce Belediyesi "Temiz Şehir Düzce" temalı kortej yürüyüşü ve çeşitli spor etkinlikleri düzenledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğindeki organizasyon, Belediye önünden Anıtpark Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Temizlik personeli, vatandaşlar ve öğrencilerin yer aldığı etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Yılmaz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ile ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Yürüyüşün ardından alanda kurulan atölye ve sergiler katılımcılar tarafından gezildi, Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Kelebekler Sınıfı tarafından "Sıfır Atık Defilesi" ile düzenlendi. TOBB İlkokulu öğrencileri ise tekvando gösterisi yaptı.

- Abant Gölü Milli Parkı'nda çevre temizliği yapıldı

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Kentteki KYK yurtlarında kalan depremzedeler ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Uygulamalı Çevre Eğitim Projesi" kapsamında ödül kazanan okulların idarecileri ve öğrencilerinin katılımlarıyla Abant Gölü Milli Parkı'nda program yapıldı.

Etkinlikte afette hayatını kaybedenler ve depremden etkilenenler için gölete saygı çelengi bırakıldı.

Çevre konulu şiirler okunan programda, uçurtma etkinliği ve çevre temizliği yapıldı, katılımcılara ikramda bulunuldu.

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