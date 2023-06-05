Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off final

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SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 31-30 yendi.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip ilk yarıyı 12-9 önde tamamladı.

Sahadan 31-30 galip ayrılan Beykoz Belediyespor, seride durumu 1-0'a getirdi.

Final serisinin ikinci maçı 8 Haziran'da İstanbul'daki Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanacak. Serinin üçüncü maçı 9 Haziran'da aynı salonda yapılacak.

Seride gerektiği takdirde dördüncü maç 12 Haziran'da Serdivan Spor Salonu'nda, beşinci müsabaka da 15 Haziran'da Beykoz Belediyespor'un sahasında oynanacak.

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