Atıcılık ile wushuda Okul Sporları Türkiye şampiyonaları Sakarya'da düzenlenecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya, 9-14 Haziran'da Wushu ve Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenecek Atıcılık Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Türkiye Şampiyonası, 9 Haziran Cuma günü başlayacak.

Şampiyonaya çeşitli illerden katılacak sporcular, tabanca ve tüfek kategorilerinde dereceye girmek için yarışacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca aynı salonda 10 Haziran Cumartesi günü başlayacak Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ise sanda ve taolu kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Çeşitli illerden sporcuların katılacağı ve 14 Haziran Çarşamba günü tamamlanacak şampiyonada dereceye girenlere ödül verilecek.

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