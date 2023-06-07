Sakarya'da öğrenciler depremzede akranlarına bilgisayar ve kırtasiye malzemesi gönderdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde ortaokul öğrencileri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki kardeş okullarının öğrencilerine bilgisayar ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Şanlıurfa Haliliye'deki Tepedibi İmam Hatip Ortaokulu ile kardeş okul ilan edilen Karasu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin ve velilerinin desteğiyle düzenlenen kermesten elde edilen gelirle bilgisayar ve kırtasiye malzemesi alındı.

Öğrenciler, okul bahçesine gelen minibüse yükledikleri malzemelerle yazdıkları mektupları da gönderdi.

- "Onları iyi anlıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Erşen, Sakarya'nın da 1999'da depremi yaşadığını anımsatarak, "Onları iyi anlıyoruz. Bu sürece katkı sağlayan öğrenci, eğitimci ve velilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Okul müdürü Şeref Çifci de Milli Eğitim Bakanlığınca kardeş okul ilan edildikleri Tepedibi İmam Hatip Ortaokulunun eksikliklerini tamamlamak için kermes düzenlediklerini belirterek, "Elde edilen gelirle depremzede okulumuza bilgisayar ve kırtasiye desteği sağladık. Amacımız deprem gerçeğini hem öğrencilerimize hem de velilerimize unutturmamaktı." diye konuştu.

Öğrenci Nur Dursun ise projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, depremzede arkadaşlarına destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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