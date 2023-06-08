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Sakarya'da doktora darp girişiminde bulunan şüpheliye adli işlem

AA

Sakarya'da doktora darp girişiminde bulunan şüpheliye adli işlem

SAKARYA (AA) - Sakarya'da annesinin vefat haberini duyuran kadın doktora darp girişiminde bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde çalışan doktor M.Y, yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören H.T'nin vefat haberini yakınlarına bildirdi.

Annesinin ölüm haberini alınca doktora darp girişiminde bulunan şüpheli, çevredekilerin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

Görevlilerce uzaklaştırılan doktor ise hasta yakınından şikayetçi oldu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli hakkında "hakaret ve tehdit" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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