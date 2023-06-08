SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu üniversite adaylarına tanıtıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise öğrencilerine tanıtıldı.



SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, YKS'ye hazırlanan Serdivan Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, yapılan tanıtımla teknik donanımı, simülasyon sistemleri ve yetkili denizcilik eğitimiyle ön plana çıkan yüksekokul hakkında bilgi sahibi oldu.



Kocaali ilçesinde lise eğitimine devam eden öğrenciler ise tanıtım için Denizcilik Meslek Yüksekokulunda ağırlandı.



Okulun fiziki imkanları, akademik kadrosu ve iş hayatında sağlayacağı avantajlar, öğretim elemanları tarafından öğrencilere anlatıldı.



Türkiye'nin denizcilikteki potansiyeli, büyüme hedefleri ve denizcilik sektörü de paylaşılan konular arasında yer aldı.



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