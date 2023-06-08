Sakarya'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaştı

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SAKARYA (AA) - Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Sakarya'da model bahçelerin etki alanının son 5 yılda yaklaşık 90 bin dekar fındık bahçesine ve 3 bine yakın fındık üreticisine ulaştığını bildirdi.

Üner, Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şirketin fındık sektöründeki modernizasyon ve değer zincirinin gelişmesine yönelik faaliyetlerinden bahsetti.

Değerli tarım uygulamaları ve sürdürülebilirlik hedefiyle yapılan çalışmalar neticesinde kent genelinde 2017'den beri 90 bin dekardan fazla fındık bahçesine ve 3 bine yakın fındık üreticisine erişildiğini aktaran Üner, Sakarya’daki fındık üreticilerinin ilgisi ve yeniliğe açık olması sayesinde doğru tarım tekniklerinin yaygınlaştığını kaydetti.

Üner, sahada danışmanlık ve eğitim gibi hizmetlerle iyi tarım uygulamalarını üreticilere aktardıklarını anlatarak, fındık değer zincirinin gelişmeye devam etmesine katkıda bulunacak dijital imkanları da kısa zamanda devreye alacaklarını dile getirdi.

Şirketin saha uzmanlarının model bahçelerdeki üreticiye desteklerinden bahseden Üner, şöyle devam etti:

"Saha uzmanları, model bahçelerde fındık üreticilerine fındık hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele, bitki besleme, hasat ve budamaya yönelik eğitim ve uygulama desteği sağlıyor. Üreticiler bahçelerindeki ihtiyaca odaklanılarak önerilen uygulamalarla, bahçe sağlığını iyileştirme, fındığın kalitesini artırma, hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemlerle pestisit kullanımında azalma, verimli gübre kullanımı, doğru budama ve besleme yöntemleri sayesinde sağlıklı gelişim, hasat gibi uygulamalarda alternatif yöntemlerin kullanılmasıyla üretim maliyetlerinde azalma gibi faydalar elde ediyor. Sakarya’nın Hendek ilçesinin Çağlayan Mahallesi'nde derin budama uygulaması yapılan bahçe alanı yüzde 91'e, Ferizli ilçesinin Bakırlı Mahallesi'nde mayıs böceği kontrolü yapılan bahçe alanı yüzde 89'a ulaştı."

Üner, fındık değer zincirinin yapı taşları olarak, "insan hakları ve sosyal uygulamalar, çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik, tedarikçi şeffaflığı" konularına önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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