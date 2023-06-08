Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki genç boğuldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Sapanca Gölü'ne serinlemek için girdiği ileri sürülen 17 yaşındaki genç boğularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Emre Şenol Alev, Aşağıdereköy mevkisinde arkadaşlarıyla serinleme maksadıyla girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saat sonra bitkin halde sudan çıkarılan Alev, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Alev, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.



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