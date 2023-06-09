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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BMX Avrupa Kupası yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek

AA

BMX Avrupa Kupası yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek

SAKARYA (AA) - BMX Avrupa Kupası bisiklet yarışları, yarın ve pazar günü Sakarya'da yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte heyecan dolu kupaların sonuncusu ve en keyiflilerinden bir tanesinin yarın sabah start alacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya Bike Fest kapsamında cross, pist yarışı olan BMX Süper Kross Dünya Kupası'ndan sonra bu kez BMX Avrupa Kupası'na ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki pist alanında heyecan yeniden doruğa çıkacak. Sakarya etabı, Cumartesi ve pazar günü 09.00'da start alacak ve 17.00'da sona erecek." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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