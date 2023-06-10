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Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ile Melen Botanik Vadisi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 çeşit bitkinin yetiştiği alanda incelemelerde bulunan Yüce ve Yerebakan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Botanik Vadisi'nin bulunduğu alanın Melen isale hattının üzerinde olduğunu belirten Yüce, "Atıl bir vaziyette olan bu alanı ekonomiye kazandırmak, üretim alanı haline getirmek için önemli adımlar attık. Hamdolsun kısa süre içerisinde de hem katma değer ürettik hem de şehrimizde bu alanda bir farkındalık oluşturduk." ifadesini kulandı.

Yüce, 3 milyonu aşkın bitkinin dikimini gerçekleştirdiklerini, hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirerek, geriye kalan kısmının Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çay, yağ, hidrosol, krem ve kozmetik alanlarında üretim yapıp vatandaşların istifadesine sunduklarını kaydetti.

Proje alanını sosyal yaşam merkezi haline taşıyacak adımları attıklarını aktaran Yüce, koleksiyon bahçesi, serası, sosyal tesisi, yeşil alanları, dinlenme alanları, yürüyüş yolları, kamelyalarıyla Botanik Park'ın güzel bir alan olacağını belirtti.

Yerebakan da Melen Botanik Vadisi'nin çok ciddi bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret ederek, Yüce ve ekibini tebrik etti.

- Ferizli Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Ferizli Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Ferizli Sosyal ve Dayanışma Vakfında düzenlenen programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve kursiyerler katıldı.

Yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilendiği programda, kursiyerlere belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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