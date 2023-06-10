Sakarya'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Münevver K. (45) idaresindeki 54 AEN 296 plakalı cip, manevra yaptığı sırada Kaan G. idaresindeki 54 D 4663 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada panelvan sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan V.Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.