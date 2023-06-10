Akyazı SGM yıl sonu programı gerçekleştirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yıl sonu programı yapıldı.

Programa, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, diğer ilgililer, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda, öğrenciler tarafından atık malzemelerle yapılan kıyafetlerle mini bir defileyi sahnelendi, müzikal gösteri ve tiyatro oyunu gerçekleştirildi.

Programda konuşan Atabek, çocukların ürettiği birbirinden değerli eserlerden oluşan sergiyi gezdiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Çok yeni ve güncel çalışmalar gördüklerini aktaran Atabek, "Öğrenci ve eğitimcilerimize teşekkür ederim. Hem çocuklara hem gençlere hem de ailelere yönelik harika çalışmalar Akyazı SGM'de yapılıyor. Belediyelerimizin yapmış oldukları hizmetlerle gurur duyuyoruz. Burası sosyal belediyecilik adına müthiş bir merkez. Yıl boyunca emek veren anne babalara, öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızı kutluyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yüce de Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, el becerileri ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, çevreyi tanımalarına yardımcı olmak adına sosyal gelişim merkezlerin kapılarını açtıklarını kaydetti.

SGM'de 26 farklı branşta eğitimler sunduklarını dile getiren Yüce, "Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde 2023 yılı eğitim programı içerisinde toplam 8 bin 959 kişiye eğlenerek öğrenme imkanı sağladık. Böylesine güzel eğitimler gören çocuklarımıza geleceğimizi gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimizin farkındayız." ifadelerini kullandı.

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