Taraklı'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Taraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz, hacı adaylarının aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Yunuspaşa Camisi imam hatibi Alattin Özçayır günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Helalleşmenin ardından hacı adayları, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

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