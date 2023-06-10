Atıcılık Okul Sporları Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenleniyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Atıcılık Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 35 ilden 302 kadın ve erkek sporcu katılıyor.

Şampiyonada dün gerçekleştirilen resmi antrenmanların ardından genç ve yıldız sporcular, havalı tabanca ve havalı tüfek kategorilerinde birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Müsabakaların ardından 14 Haziran Çarşamba günü sona erecek şampiyonada, dereceye girenlere ödülleri verilecek.

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