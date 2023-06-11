Sakarya'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

AA

Sakarya'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ormanköy kavşağında Hüseyin Dönmez (39) idaresindeki 31 AKE 503 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan Emirhan Çıbık (18) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Çıbık ile arkadaşı Semih Koç (17) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ...
Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da hafızlık icazet programlarına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da hafızlık ...
Sakarya'da laboratuvarda üretilen orkideler Almanya ve Hollanda'da mekanları süslüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da laboratuvarda üretilen orkideler Almanya ...
Taraklı'da devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Taraklı'da devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara ...
Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap yarışları Sakarya'da yapıldı
YEREL HABERLER Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası'nın 10. etap ...
Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası'nın 9. etap yarışları Sakarya'da yapıldı
YEREL HABERLER Bisiklette 2023 BMX Avrupa Kupası'nın 9. etap ...
Atıcılık Okul Sporları Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenleniyor
YEREL HABERLER Atıcılık Okul Sporları Türkiye Şampiyonası, ...
Taraklı'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Taraklı'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Sapanca turizmine değer katacak teleferik açılmak için gün sayıyor
YEREL HABERLER Sapanca turizmine değer katacak teleferik açılmak ...
Akyazı SGM yıl sonu programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Akyazı SGM yıl sonu programı gerçekleştirildi
Sakarya'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Elinde satırla sokakta bağırarak yürüdü; havaya ateş açılarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elinde satırla sokakta bağırarak yürüdü; havaya ateş ...
Sakarya'da devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen otomobildeki anne ve kızı ...
BMX Avrupa Kupası yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER BMX Avrupa Kupası yarışları Sakarya'da ...
Sakarya Orman Bölge Müdürü Terzi, çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Sakarya Orman Bölge Müdürü Terzi, çalışmalarını ...
Sakarya'da çevreci öğrenciler sahil temizliği yaptı
YEREL HABERLER Sakarya'da çevreci öğrenciler sahil temizliği yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.