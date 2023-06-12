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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahil kenti Sapanca'da dokunan yöresel kilimler turistlere satılıyor

AA

Sahil kenti Sapanca'da dokunan yöresel kilimler turistlere satılıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yöresel kilim dokumacılığı kursuna katılan kadınlar, unutulmaya yüz tutan sanatı geleceğe taşırken, kentin turizmine ve ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Turistik ilçe Sapanca'nın önemli kültür mirası yöresel kilimler, Halk Eğitim Merkezi'nde üretiliyor. Doğal yünlerden elde ettikleri iplikleri kök boyasıyla renklendirip çeşitli Anadolu motifleriyle kilim dokuyan kadınlar, ürünlerini sosyal medya aracılığıyla yurt içi ve dışında turistlerin beğenisine sunuyor.

Kilimin yanı sıra çanta, paspas ve süs eşyaları da üreten kadınlar, bir yandan unutulmaya yüz tutan sanatı geleceğe taşıyor diğer yandan da ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

- "Türk geleneklerini, sembollerimizi tanıtıyorlar"

Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Çağır, AA muhabirine, ürünlerin satışını daha çok yurt dışından gelen turistlere yaptıklarını söyledi.

Kadınların üretim yapıp ev ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Çağır, "Ürünler sayesinde ülkemizi, Türk geleneklerini, sembollerimizi, amblemlerimizi tanıtıyorlar. Turistler, 'Bunlar ne anlama geliyor?' diye soruyorlar. Hocamız da en güzel şekliyle onlara anlatıyor." dedi.

Tekstil teknolojileri kurs öğretmeni Gül Coşar, doğal yünleri eğirerek iplik haline getirip kök boyasıyla boyadıklarını anlattı.

Hazırladıkları ürünleri sosyal medya üzerinden yurt içine ve dışına sattıklarına değinen Coşar, "Özellikle Arapların ilgisini çekiyor, onlara da satışını sağlıyoruz. Motiflerimiz genelde Anadolu'yu temsil ediyor. Yöresel ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olduğu için daha çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Mualla Bayraktar da Arap turistlerin kilimlere büyük ilgi gösterdiğini dile getirerek, elde ettikleri gelirlerle aile bütçelerine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Sapanca'nın ciddi anlamda turist çektiğine işaret eden Dilek Küçük ise "Kilim, otantik olduğu için çok tercih ediliyor. Özellikle internet üzerinden yurt içi ve dışı satışlarımız oluyor. Evde boş oturacağımıza buraya gelip bir şeyler üretiyoruz, ev ekonomimize katkı yapmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

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