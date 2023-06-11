Sakarya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Emirhan Çıbık (18), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette bulunan Semih Koç'un da (17) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün ise jandarmadaki işlemleri devam sürüyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ormanköy kavşağında, dün Hüseyin Dönmez (39) idaresindeki 31 AKE 503 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan Çıbık yönetimindeki motosiklet çarpışmış, kazada Çıbık ile arkadaşı Koç ağır yaralanmıştı.

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