Valilik İnsan Hakları Komisyonu'ndan "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" ziyaretleri

SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulunca, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla kurulan komisyonun üyeleri, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komisyon üyeleri, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Sakarya Gazeteciler Birliği Kurucu Başkanı Müjdat Çetin ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur’u ziyaret etti.

Üyeler, ziyaretlerinde, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'yle ilgili görüşlerini ve bu husustaki duyarlılığı ifade eden duyuruyu paylaştı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Toplum olarak bugünden sahip çıkamazsak, sadece çocuklarımızı kaybetmekle kalmayacağımızı, aynı zamanda geleceğimizi de kaybedeceğimizi bilinciyle kamu, sivil toplum ve halk olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Bugünden tedbir almanın maliyeti, gelecekte telafi edebilmenin maliyetinden şüphesiz daha düşük ve daha ucuz olacaktır. Bu nedenle çocukların her türlü istismarına son verilmesinin gündeme getirilip farkındalık oluşturulmasının, tüm kamu kurumlarının, STK’ların ve toplumun bu konuda hassasiyet göstermesinin ülke geleceği açısından öneminin büyük olduğu inancındayız."



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