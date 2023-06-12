Sakarya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısı Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Yüce, belediye meclis salonundaki toplantıda, tarımda önemli bir adım olan arım protokolünden bahsederek, kentte üretilen yüzlerce çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin araştırılması, üretimin geliştirilmesi ve Sakarya’nın pilot şehir olması için imzaları attıklarını belirtti.

Çalışmaların yakında başlayacağını aktaran Yüce, "Sakarya’nın mümbit, zengin toprakları Türkiye’nin dikkatini çekiyor. Üniversitemizde uzmanlar, akademik kadrolar dünyaya şifa olan tıbbi aromatik bitki üretim modellerimizi inceleyecek. Bu alandaki üretim konusunda merkez üssünü Sakarya yapacağız." ifadesini kullandı.

Yüce, şehrin belirledikleri noktasında kaz evi projesi hayata geçireceklerini ayrıca Arifye’de Gölya’ya sınır noktada Sakarya Nehri kenarında 700 dönüm arazi üzerine mesire alanı inşa edeceklerini anlattı, eğlence tutkunlarının merakla beklediği zipline tesisi için çalışmaların sürdüğüne değindi.

TUBİS projesiyle Sakarya’da bisiklet kiralama işleminin başlayacağını bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"İlk etabını tamamladığımız Projenin, 57 km’lik uzunluğu Sapanca Gölü kenarından olmak üzere, Kocaeli sınırına kadar gidecek ve tamamlandığında toplam bisiklet yolu ağımız 200 km’yi geçmiş olacak. Sakarya’da ilk kez yerel bisiklet yolları ile ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacak. 14 Haziran itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Ayçiçek Vadimizde bin adet turuncu bisikleti, bisiklet severlere kiralamaya başlayacağız."

Toplantıda 80 gündem maddesi ele alındı.



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