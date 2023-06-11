GÜNCELLEME - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan tırın sürücüsü tutuklandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Hüseyin Dönmez'in (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Ormanköy kavşağında, dün, Dönmez idaresindeki 31 AKE 503 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan Emirhan Çıbık (18) yönetimindeki motosiklet çarpışmış, kazada Çıbık ile arkadaşı Semih Koç (17) ağır yaralanmıştı.

Çıbık, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, motosikletteki Koç'un da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

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