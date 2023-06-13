Tarihi Yunuspaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 5 asır önce Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan Yunuspaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.



Ulucami Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen yapıdaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yetkililerden bilgi aldı.



Pilavcı, yaptığı açıklamada, ibadethanenin Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 yılında yaptırıldığını anımsatarak, "Kubbelerinin zarar görmesi, yağmurlu havalarda iç kısma su sızdırması üzerine tadilat kararı alındı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen ve 1,5 yıl sürmesi beklenen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." dedi.



Caminin en son 1990 yılında restore edildiğini aktaran Pilavcı, "Bu yıl da yine aynı şekilde içi ve dışı olmak üzere detaylı çalışma yürütülüyor. Biz de heyecanla bir an önce bitirilip ibadete açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.



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