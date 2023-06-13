Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Yapay zekâ ile evli olan kadının ilginç hikâyesi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde taksi ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sultan Abdülhamit Han Caddesi'nde seyreden 54 KB 649 ve 54 KD 340 plakalı otomobiller ile 54 T 3524 plakalı taksi, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 54 KD 340 plakalı otomobilin sürücüsü İsa M. ile taksideki 2 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.