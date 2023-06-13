Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin yağmur suyuyla yetiştirdiği mahsuller ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin yağmur suyuyla yetiştirdiği mahsuller ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

AA

Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin yağmur suyuyla yetiştirdiği mahsuller ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde depolanan yağmur sularıyla hobi bahçelerini sulayan ilkokul öğrencileri, yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca ortaklaşa yürütülen "Temiz Okul ve Temiz Enerji, Çevre Dostu 1000 Okul" projesi kapsamında, Yeni Mahalle'deki Osman Salihoğlu İlkokulunun çatısına güneş panelleri de kuruldu.

Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Akban, AA muhabirine, okulun enerji ihtiyacının yarıya yakınının güneş panelleriyle karşılandığını, depolanan yağmur sularıyla da öğrencilerin hobi bahçesinin sulandığını söyledi.

Okul müdürü Yusuf Karaca da proje kapsamında bu yıl tüm eksikliklerin tamamlandığını, şu anda tasarruf aşamasında olduklarını anlattı.

Karaca, "Mevsimine göre değişiyor, yaz aylarında bu oran daha da artacak. Mayıs ayı faturamız normalde 4 bin 500 lirayken şu an 2 bin 300 liraya düşmüş durumda. Malum havalar çok güneşli gitmedi. Ona rağmen yüzde 50 gibi tasarruf sağlamış. Bu şekilde doğaya katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin bahçede karalahana, patates, yeşil soğan, nohut, bezelye ve domates yetiştirdiklerini anlatan Karaca, elde edilen mahsullerin ihtiyaç sahibi ailelere ve okul etkinliklerinde dağıtıldığını söyledi.

- "Doğal şeylerle bahçe elde ettik"

3'üncü sınıf öğrencisi Buğlem Öztürk de nene ve dedelerinden kalan ata tohumlarını buraya ektiklerini belirterek, "Gübre olarak da hayvan gübresi kullandık. Her şey doğal. Ben zaten doğayla ilgilenmeyi seviyorum. Ürünleri ekerken yaşadığımız heyecan çok iyi geldi." dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Hiranur Alemdar da hobi bahçesine bakınca güzellik hissettiğini dile getirdi.

Boş alana çeşitli sebze tohumları ektiklerini anlatan Alemdar, "Hiç dışarıdan bir şey kullanmadık. Doğal şeylerle bahçe elde ettik. Bu şekilde çok güzel oldu, okulumuza güzellik kattı." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Anneler her ortamda bebeklerini emzirebilsin" diye önlük geliştirdiler
YEREL HABERLER "Anneler her ortamda bebeklerini emzirebilsin" diye ...
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi ...
Tarihi Yunuspaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarihi Yunuspaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan ...
Valilik İnsan Hakları Komisyonu'ndan "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" ziyaretleri
YEREL HABERLER Valilik İnsan Hakları Komisyonu'ndan "Dünya Çocuk ...
Sakarya'da doğaseverler Yörükyeri parkurunda doğal güzellikleri keşfetti
YEREL HABERLER Sakarya'da doğaseverler Yörükyeri parkurunda doğal ...
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik, öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik, öldü
Sahil kenti Sapanca'da dokunan yöresel kilimler turistlere satılıyor
YEREL HABERLER Sahil kenti Sapanca'da dokunan yöresel kilimler ...
Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili tır sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da 1 kişinin öldüğü trafik ...
Sakarya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Sakarya'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 ...
Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ...
Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da hafızlık icazet programlarına katıldı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da hafızlık ...
Sakarya'da laboratuvarda üretilen orkideler Almanya ve Hollanda'da mekanları süslüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da laboratuvarda üretilen orkideler Almanya ...
Taraklı'da devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Taraklı'da devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.