Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığınca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 50 ilden yaklaşık 600 sporcu yarışıyor.

Sporcular, sanda ve taoulu kategorisinde yapılan şampiyonada derece almak için kıyasıya mücadele ediyor.

Yarın gerçekleştirilecek final müsabakalarının ardından başarılı sporculara ödülleri verilecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, ortaokul ve liseler arasında yapılan şampiyonanın okullarda wushu sporunun yaygınlaştırılması adına önem arz ettiğini belirtti.

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