Sakarya'daki peyzaj ve süs bitkileri fuarı ilk kez yabancı sektör temsilcilerini ağırlayacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bu yıl ilk kez yabancı sektör temsilcilerini ağırlayacak PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 6-9 Eylül'de kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sapanca ilçesi Kırkpınar Sahili'nde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda, yaklaşık 35 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Fuar koordinasyon toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, süs bitkileri sektörünün potansiyelini dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını belirtti.

Kentin bu alandaki potansiyelinin ve üretim gücünün farkında olduklarını aktaran Yüce, "PSB Anatolia Fuarı'na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuarın başarılı geçmesi ve katılımcıların beklentilerini karşılaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yüce, ilk kez yabancı temsilcileri ağırlayacak fuarın, sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması adına önemli platform olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektör profesyonellerini, alım heyetlerini ve ziyaretçileri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Birlikte çalışarak PSB Anatolia Fuarı'nın başarılı ve verimli olmasını sağlayacağız. Sektörün gelişimi ve kentin peyzaj alanındaki potansiyelinin daha da ortaya çıkması için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."

- "İhracatla ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedefliyoruz"

Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman da yaptığı sunumda bu yıl uluslararası fuar statüsü kazanan organizasyonun, her geçen yıl yaptığı yeniliklerle daha da ileriye gittiğini anlattı.

Uluslararası fuar olmanın şartlarını yerine getirmek için 20 farklı ülkeden alım heyetleri ve sektör profesyonellerini ağırlayacaklarına değinen Adıyaman, "Yurt içinden ve dışından toplam 35 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Böylece yerli üreticinin uluslararası pazarda adından söz ettirmesine destek oluyor, ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Toplantıda, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, kooperatif ve birlik başkanları, büyükşehir bürokratları, paydaş kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.

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