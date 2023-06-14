ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Sakarya'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Sakarya'da konuştu:

AA

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, Sakarya'da konuştu:

SAKARYA (AA) - Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, seçimlerden sonra oluşturulan ekonomik kadronun vizyonu ve yeni bakış açısının, iş insanlarında umutları filizlendirdiğini söyledi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen ASRİAD Sakarya 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Danışman, kurumun ilk sloganının nitelik olduğunu belirtti.

İş insanının, hangi alanda üretim ve ticaret yaparsa yapsın nitelikli iş yapma mükellefiyeti bulunduğunu vurgulayan Danışman, "Türkiye'mizin karşı karşıya kaldığı en büyük problem ve sıkıntıların sebebi de maalesef hızlı şekilde, yeterince katma değeri yüksek teknolojiye dayalı ürünler üretemiyor olmasıdır. Bu kabahat belki biz iş insanlarındadır çünkü AR-GE'ye yeterince yatırım yapmıyoruz. İşlerimizden kazandığımız paraları tasarruf etmiyoruz. Farklı alanlara bağlıyoruz." diye konuştu.

Danışman, Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs'ta sandığa gittiğini anımsatarak, sonuçların başta ülkeye, İslam coğrafyasına ve bütün dünya halklarına hayırlı olmasını temenni etti.

Seçimlerden sonra yeni ekonomik kadro oluşturulduğunu anlatan Danışman, şöyle devam etti:

"Bu yeni ekonomik kadronun yeni vizyonu, yeni bakış açısı bütün iş insanlarında yeni umutları, yeni umutların filizlenmesini sağladı. Biz iş insanları olarak üretelim, devlet de makro-ekonomik dengeleri lehimize olacak şekilde düzenlesin. Katma değeri yüksek ürün üretmekten başka şansımız ve çıkar yolumuz yok. Onun için teknolojik ürünleri üretme açısından zaten mevcut olan destekler arttırılarak devam ettirilmelidir."

Danışman, salgın, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu dile getirerek, "Türkiye, dünyada hiçbir güce boyun eğecek durumda ve noktada değil. Bu bizim için büyük bir onur kaynağıdır." dedi.

İşçisiyle, işvereniyle, hükümetiyle, siyasetçisiyle, belediye başkanıyla hep birlikte mücadele ederek "Türkiye Yüzyılı"nı inşayı etmek zorunda olduklarını ifade eden Danışman, "Biliyoruz ki biz istesek de istemesek de İslam coğrafyasının umudu Türkiye'dir. Bizim bu umudu söndürmeye hakkımız yok. Türkiye coğrafyasında yaşayan Müslüman'ın diğer Müslümanlardan on kat fazla çalışması gerekiyor çünkü onların umut ışığı biziz. Onun için ASRİAD bu şiarla, bilinçle kurulmuş, hızlı şekilde teşkilatlanan, büyüyen bir yapı." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da konuşma yaptı.

Sakarya şubesinin 54 kurucu üyesine plaket ve hediyelerin takdim edildiği kongrede Rıdvan Ulusal, şube başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Wushu ve Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonaları Sakarya'da sona erdi
YEREL HABERLER Wushu ve Atıcılık Okul Sporları Türkiye şampiyonaları ...
Sakarya'da hasadı yapılan enginar, fiyatı ve rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Sakarya'da hasadı yapılan enginar, fiyatı ve ...
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
YEREL HABERLER Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
Sakarya'da lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Sakarya'da lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Söğütlü'de 4-6 yaş Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Söğütlü'de 4-6 yaş Kur'an kursları ve anaokulları yıl ...
Sakarya'da seyir halindeyken sürücüsü fenalaşan tır devrildi
YEREL HABERLER Sakarya'da seyir halindeyken sürücüsü fenalaşan tır ...
Sakarya'daki peyzaj ve süs bitkileri fuarı ilk kez yabancı sektör temsilcilerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Sakarya'daki peyzaj ve süs bitkileri fuarı ilk kez ...
Sakarya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Sakarya'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası sürüyor
YEREL HABERLER Sakarya'da Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ...
Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davaya devam edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin ...
Sakarya'da kapana yakalanan ayı kurtarıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da kapana yakalanan ayı kurtarıldı
Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin yağmur suyuyla yetiştirdiği mahsuller ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Sakarya'da ilkokul öğrencilerinin yağmur suyuyla ...
"Anneler her ortamda bebeklerini emzirebilsin" diye önlük geliştirdiler
YEREL HABERLER "Anneler her ortamda bebeklerini emzirebilsin" diye ...
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi ...
Tarihi Yunuspaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tarihi Yunuspaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan ...
Valilik İnsan Hakları Komisyonu'ndan "Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" ziyaretleri
YEREL HABERLER Valilik İnsan Hakları Komisyonu'ndan "Dünya Çocuk ...
Sakarya'da doğaseverler Yörükyeri parkurunda doğal güzellikleri keşfetti
YEREL HABERLER Sakarya'da doğaseverler Yörükyeri parkurunda doğal ...
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik, öldü
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Tevfik, öldü
Sahil kenti Sapanca'da dokunan yöresel kilimler turistlere satılıyor
YEREL HABERLER Sahil kenti Sapanca'da dokunan yöresel kilimler ...
Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.