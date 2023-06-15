Sakarya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 54 ADD 184 plakalı kamyonetin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı park ederek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını büyümeden söndürdü.



Yangında aracın motor kısmında hasar oluştu.



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