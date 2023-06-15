Sakarya'da tarım protokolü imzalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arasında kentte 500 dekar alanda dikimi yapılan 20 bin meyve ağacının bakım, gelişme, hastalık ve zararları ile tarım 4.0 uygulamalı yetiştiriciliği için protokol imzalandı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerif Özongun, Pamukova Kaymakamı Kenan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı katıldı.

Programda konuşan Yüce, tarım alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi'ne (UTÇEM) değinen Yüce, "Erenler Alancuma Mahallesi'nde 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan insan sağlığına, çevreye ve Sakarya nehrine ciddi anlamda tehdit oluşturan 500 dekar büyüklüğündeki alanı ıslah ettik. MEB ile yapmış olduğumuz protokolle merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz. 16 derslikli Tarım Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz. Dev projemiz UTÇEM'in içerisinde akademik kurumlarımızla iş birliği içinde gençlerimize tarımı öğreteceğiz." diye konuştu.

Yüce, imzalanan protokolün tarımda yeni bir vizyon oluşturacağını dile getirerek, "500 dekar alandan oluşan 36 parseldeki 27 tür, 65 çeşit toplamda 20 bin adet meyve fidanlarının budama, gübreleme, zararlı ve hastalıklarla mücadele, bakım ve her türlü teknik eğitim ile danışmanlık işlemleri için iş birliğini amaçlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bizlere 'Meyve Çeşitlerinde Genel Yetiştiricilik' konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler vermesi ile bilinçleniyor, tarımsal kalkınmaya destek oluyoruz." şeklinde konuştu.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerif Özongun da kurumun ılıman iklim türlerinde ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda çalıştığını aktararak, "UTÇEM'de de çok güzel işler çıkarılmış. 500 dekarlık atıl alanda yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür ederim. Bu eğitim yuvasını hep birlikte inşallah ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yüce ve Özongun protokolü imzaladı.

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