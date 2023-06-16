Sakarya'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde Yusuf T. idaresindeki 54 AGN 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



Yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı evinin balkonundan gören Erhan Doğan, "Balkonda oturuyordum. Araç düz yolda yalpaladı, ters döndü ve duvara vurdu." dedi.

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