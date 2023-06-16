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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Sakarya'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde Yusuf T. idaresindeki 54 AGN 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı evinin balkonundan gören Erhan Doğan, "Balkonda oturuyordum. Araç düz yolda yalpaladı, ters döndü ve duvara vurdu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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