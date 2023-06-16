Sakarya sahillerinde hizmet verecek cankurtaranlar göreve başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 67 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlıyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet veren ekipler, karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimleri aldıktan sonra göreve başladı. Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de 45 kulede 67 cankurtaran 15 Eylül'e kadar hizmet verecek.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, cankurtaranların test ve eğitimlerden sonra göreve başladığını söyledi.

Teknik ekip olarak daha donanımlı hale gelindiğini dile getiren Karaca, "Geçen yıl 4 olan jetski sayımız bu yıl 6'ya çıkarıldı. Bir de botumuz mevcut. Bir tane de ATV aracı alındı. Otomatik defibrilatör (kalp ritim bozukluklarında kullanılan cihaz) gibi teknik malzemelerimiz de mevcut." diye konuştu.

Karaca, bu yıl ki turist sayısının artmasının beklendiğini belirterek, "Önümüz bayram olduğu için tedbirlerimizi arttırdık. Personel sayımızı bu yıl yükselttik. 3 idari personelimiz de mevcut. Bu kadroyla 3 ilçeye hakim olarak sezonu tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cankurtaran olan bölgelerde denize girilmesini tavsiye eden Karaca, "Personelimizin uyarılarına kulak vermeleri. Karadeniz'de rip akıntısına kapılan vatandaşlarımızın da akıntıya karşı yüzmemelerini ve ekiplerimiz dışında boğulma olaylarına müdahale etmemelerini istiyoruz." uyarısında bulundu.





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