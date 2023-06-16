Wushuda hedef takım halinde dünya şampiyonluğu

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Wushuda sanda ve taoulu kategorilerinde bireysel dünya şampiyonlukları bulunan Türkiye, bu başarısını ağustosta Çin'de ve aralıkta ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonalarında takım halinde zirvede yer alarak taçlandırmak istiyor.



Sakarya'da 10-14 Haziran'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası için kentte bulunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, Çin savunma sanatı wushunun dünya genelinde yayıldığını söyledi.

Bu sporun en büyük özelliğinin; bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi aynı anda sağlaması olduğunu vurgulayan Akyüz, "Bu yönüyle diğer sporlardan ayrı özelliği vardır. Wushu kıyafetleri gelenekseldir. Bu sporda disipline, saygıya, adaba son derece önem verilir. Bundan dolayı aileler büyük ilgiyle wushuyu tercih etmektedirler. Bu yönüyle diyebiliriz ki wushu aile sporudur." diye konuştu.

Akyüz, federasyon olarak eğitime çok önem verdiklerini, okullar ve üniversiteler arasında düzenlenen Türkiye şampiyonalarının bu yönüyle ayrı anlam ifade ettiğini anlatarak, vatana, millete ve insanlığa faydalı bilinçli gençler yetiştirme konusunda son derece hassas davrandıklarını kaydetti.







- "Avrupa'nın en iyisiyiz"







Wushunun diğer branşlara göre yeni olmasına rağmen 17 yıllık süreçte hızla gelişip yayıldığına işaret eden Akyüz, şöyle devam etti:

"Gerek lisanslı sporcu sayısı gerekse uluslararası yarışmalarda çok büyük oranda başarı elde edildi. İlk dünya şampiyonluğumuzu 2007 yılında Hüseyin Dündar sanda kategorisinde aldı. 2012 yılında taoluda 4 dünya şampiyonluğu birden aldık. Bu başarılarımız yıldan yıla artıyor. Biz zaten Avrupa'nın en iyisiyiz. Rusya'yla başa baş olduğumuz, onları geçtiğimiz zamanlar oldu. Şu anda wushuda Avrupa'da en güçlü, en başarılı ülkeyiz. Dünyanın diğer iyi ülkeleriyle başa baş bu başarıları gösteriyoruz."



Türkiye'de bütün illerde salonların, kulüplerin, sporcuların ve il temsilcilerinin bulunduğunu aktaran Akyüz, bu özelliği gösteren sayılı federasyonlardan biri olduklarını dile getirdi.

Akyüz, salgın sürecinden sonra faaliyetlere daha çok katılım olduğunu gördüklerini, bundan da büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Hedefimiz; en kısa zamanda 1 milyon lisanslı sporcu sayısına ulaşmak, dünyada wushuda en iyi olmak. Dünyada bu işin öncülüğünü zaten yapıyoruz da bunu daha güçlü devam ettirmek istiyoruz. Wushu denilince akla zaten Türkiye geliyor ama bu konuda daha etkin, daha başarılı olmak istiyoruz. Hem sandada hem de taoluda takım halinde dünya şampiyonu olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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