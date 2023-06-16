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Sakarya'da İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu başladı

AA

Sakarya'da İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku alanındaki kararların değerlendirileceği sempozyuma ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu", açılış programıyla başladı.

Açılışta konuşan TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, Bölge Adliye Mahkemelerinin 15 bölgede faaliyet gösterdiğini belirterek, "50'nin üstünde iş hukuku dairesi var. Tüm bunların sonunda iş yargılaması iştirak farklılığı giderek derinleşiyor. Bu toplantının hayata geçirilmesindeki en büyük amaç da Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki uygulama birliğini sağlamak." diye konuştu.

Seyok, iş yargısının, çalışma hayatı üzerindeki etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

Üyeleri olan 21 işveren sendikalarına bağlı işletmeler bünyesindeki 2 milyona yakın çalışma arkadaşlarıyla üretmeye devam ettiklerini dile getiren Seyok, işçilerin hakkını eksiksiz alması gerektiğini vurguladı.

Seyok, bunun aksine bir düşüncenin ise söz konusu dahi olmayacağını dile getirerek, "Değinmek istediğimiz bir konu da iş yargılamasında usul kuralları. Kanunla belirlenmiş olan çerçeveye uyulmaksızın yapılan yargılama, verilen kararlar, ne yazık ki adaleti zedelediği inancındayız. Mahkemeler tarafından yapılacak iş yargılamasının, usul ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi son derece önemli. Bu sayede yargının yol haritası, işçi ve işveren için de öngörüleri olabilir ve adil olur. " ifadelerini kullandı.

- "Hakim ve savcıların eğitimleriyle ilgili çalışmaları artan bir vizyonla yerine getiriyoruz"

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de hakim ve savcıların eğitimleriyle ilgili çalışmalarını artan bir vizyonla yerine getirdiklerini kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışında eğitim programları yürüttüklerini aktaran Özdemir, "Bu çalışmalarımızın hepsinde temel hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür, vicdanıyla karar veren ve meslek etik ilkelerini benimseyen ve toplumun, yani vatandaşın adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmek." dedi.

Özdemir, Türkiye İşveren Sendikası ile iş hukuku alanında dijital bir hukuk eğitim programı için çalışacaklarını aktararak, "Adalet Akademisi olarak çalışmalarını yürüttüğümüz aile hukukuyla ilgili konularda dijital sertifikalı bir eğitim programı kurulması yönünde faaliyetlerimize başladık. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna sonuçlarını paylaşacağız. Bir benzerini de iş hukuku alanında kuracağız. İnşallah bu program ortaya çıktığında iş hukukuyla ilgili herkesi, iş mevzuatının kendine tanıdığı haklarla ilgili temel düzeyde bilgilendirmiş olacağız." diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise iş hukukuna ve çalışma hayatına büyük katkılar sağladıklarını söyledi.

Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen "Beyaz Bayrak"ı ilk alan işletmelerin yüzde 90'ının konfederasyon üyesi sendikalara bağlı iş yerleri olduğunu, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Ülkeye, çalışanlarına ve işletmelerine faydalı olmaya devam ettiklerini vurgulayan Koç, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfının çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Koç, hem Türkiye'de hem de tüm dünyada yayılan yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerinde de işletmelere destek vermeye başladıklarını aktararak, "Bu teknolojinin ülkemize yayılması için yaklaşık 300 tesisimizde kurduk bunu. Vakfı olarak üstlendik. Milyonlarca satır veri 7/24 usulüne göre sisteme işleniyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızın iş kazalarını ve can kayıpları riskine karşı her türlü tedbiri alma konusunda yönlendiriliyor." diye konuştu.

Programa, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, hukukçular, iş insanları ve akademisyenler katıldı.

Sempozyum, iki gün sürecek oturumların ardından sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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