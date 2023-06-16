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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da 227 bin 692 öğrenci karnelerini aldı

AA

Sakarya'da 227 bin 692 öğrenci karnelerini aldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 795 okulda öğrenim gören 227 bin 692 öğrenciye karneleri verildi.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Osmanbey İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene, Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler, Vali Vekili Ersin Emiroğlu ve protokol üyelerini bayrak kortejiyle karşıladı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende halk oyunları ekibi gösteri sundu, okul bahçesindeki "Tarım Uygulama Alanı" gezildi.

"Bisiklet dostu pilot okul" olan Osmanbey İlkokulunun "Yeşil Bayrak" sertifikası, Vali Vekili Ersin Emiroğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk tarafından Okul Müdürü Tuğba Tunar'a takdim edildi.

Öğrencilerin bisikletleriyle okul bahçesinde tur attığı etkinlikte, #SanatSakarya projesi kapsamında hazırlanan okul sergisi protokol üyeleri tarafından incelendi.

Ayrıca sergide çalışmaları bulunan özel eğitim öğrencisi Eslem Çelik'e madalya ve karnesi takdim edildi.

Karne dağıtımı için 1/C sınıfına geçen protokol üyelerini öğrenciler, piyano eşliğinde şarkı söyleyerek karşıladı.

Karneleri dağıtılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Protokol üyeleri, daha sonra öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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