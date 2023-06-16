Sakaryaspor, Bülent Cevahir'i renklerine bağladı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki defans oyuncusu Bülent Cevahir'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Boluspor forması giyen futbolcu Bülent Cevahir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent." ifadelerine yer verildi.

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