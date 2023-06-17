Sakarya'da kereste atölyesinde yangın hasara yol açtı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi Paşa Deresi mevkisinde O.S'ye ait kereste atölyesinin fırınlama bölümünde kıvılcımdan çıkan yangın kısa sürede atölyeyi sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı.

Hasar oluşan atölyede daha önce de yangın çıktığı öğrenildi.

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