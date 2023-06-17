Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar, sınav heyecanı yaşadı.

Sakarya'da sınav yerlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrolünün ardından içeri alındı.

Bazı velilerin okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği görüldü. ​​​​​​​

Öte yandan Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü yolunda oluşan araç yoğunluğuna karşı trafik polisleri tedbir aldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde velileriyle okula geldi.

Okul bahçesine alınmayan veliler, çocuklarının başarısı için dışarıda dua etti.

Yanlış okula gelen bazı adaylar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracıyla sınava girecekleri okula götürüldü. Bazı adayları ise polis ve zabıta ekipleri sınava yetiştirdi.

Kentte sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir aldı.

- Karabük

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı.

Çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı adaylar sınav yerlerine koşarak gelirken, geç kalan bir öğrenciyi de polis ekipleri sınava yetiştirdi.

- Bartın

Bartın Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesinde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okul bahçesinde yoğunluk oluşturdu.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü ile polis ekiplerinin üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Bazı adayların, okula koşarak geldiği görüldü.

- Düzce

Düzce'de sınava giren adaylar, güvenlik tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Veliler ise okul önlerinde heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınava girenlere başarılar diledi.

Bolu ve Zonguldak'ta da YKS adayları sınav heyecanı yaşadı.

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