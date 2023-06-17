Kaynarca'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.



Konak Mahallesi Aziz Duran Caddesi'nde O.G. idaresindeki 34 GIG 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan sürücü O.G, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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