Taraklı'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



İçdedeler Mahallesi yönüne giden İsmail Y. (60) idaresindeki 16 RM 943 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkması sonucu takla atarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki İbrahim Y. (15), ambulansla Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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