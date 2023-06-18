Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de YKS heyecanı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Sakarya'da sağanak altında sınav yerlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrolünün ardından içeri alındı. Veliler, yağmur nedeniyle çocuklarını araçlarında bekledi.

Polis ekipleri de sınav yerlerinin çevresinde trafik oluşmasını önlemek amacıyla tedbir aldı.

- Karabük

Karabük Üniversitesi'ne aileleriyle gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona girdi. Bazı veliler, çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekledi.

Geç kalan bazı öğrencileri polis ekipleri ve güvenlik görevlileri sınava yetiştirdi.

Safranbolu Kanuni Ortaokulu'nda sınava girmek için evinden çıkan Rabia Koşmak, yolda kimliğini düşürdü. Kimliği bularak okula getiren trafik polisleri, öğrencinin ismini yüksek sesle bağırdı.

Öğrenci, kimliğini polis ekiplerinden alarak sınavın yapılacağı salona son anda girdi.

- Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, sınav saatinden önce okul önünde hazır bulundu.

Emniyet ekipleri ve okul görevlilerince yapılan kontrollerin ardından öğrenciler, sınıflara alındı.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde de YKS'ye giren öğrenciler ve aileleri heyecan yaşadı.

Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu'na sınav için gelen öğrenciler, kimlik kontrollerinin ve üst aramasının ardından sınıflara alındı.

Okul önünde bekleyen bazı veliler, çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

- Bartın

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde merkezlerin önünde yoğunluk oluşturdu.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Bazı adayların, salonlara koşarak geldiği ve son anda sınava yetiştiği görüldü.





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