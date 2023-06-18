Sakarya'da "Genç Atölye" eğitimlerinin yaz dönemi kayıtları yarın başlıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Genç Atölye" eğitimlerinin yaz dönemi kayıtları yarın alınmaya başlanacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca bu yıl 5'incisi düzenlenecek eğitimlerin yaz döneminde Türkiye Yüzyılı'nı anlama, doğa tutkunları, geleneksel sanatlar, şehir ve tarih, edebiyat ve sinema olmak üzere 6 farklı dalda uzmanlar tarafından gençlere teorik ve pratik eğitimler sunulacak.



15-21 yaş arası gençlerin başvurabileceği genç atölyede kayıtlar, 19 Haziran-5 Temmuz'da "www.sakarya.bel.tr" adresinden yapılabilecek.



En fazla iki atölyeye başvuru alınırken, kabul edilen başvuru listesi ilanı 7 Temmuz Cuma günü belediye sitesinden açıklanacak.



Edebiyata, sinemaya, tarihe, doğaya ve sanata ilgi duyan tüm gençlere hitap edecek eğitimler, 10 Temmuz-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Toplam 6 hafta sürecek eğitimlerde gençlerin katılımlarında devamlılık şartı aranacak.



Atölyedeki bazı dersler şehir içinde veya dışında farklı mekanlarda uygulamalı olacak. Bu etkinliklerde 18 yaş altı gençler için veli izin belgesi alınacak.

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