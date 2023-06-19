Taraklı'da domuz sürüsüne çarpan motosikletli yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletiyle domuz sürüsüne çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Uğurlu Mahallesi'ne motosikletiyle seyreden M.G. (40), bir anda yola çıkan domuz sürüsüne çarparak yere düştü.



İhbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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