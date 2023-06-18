Sakarya'da kızını YKS'ye yetiştirmek isterken kazada ölen babanın cenazesi defnedildi

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirmeye çalışırken otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden babanın cenazesi toprağa verildi.



Ada Caddesi'nde sağanak nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yolda kontrolden çıkarak mezbaha ve canlı hayvan borsasının bahçe duvarına çarpan otomobilde hayatını kaybeden Zafer Kılıç'ın (48) cenazesi, ailesi tarafından hastaneden teslim alındı.

Zafer Kılıç için Yeşildirek Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Boztepe Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Dün, Ada Caddesi Kızılcıorman mevkisinde seyreden Zafer Kılıç (48) idaresindeki 54 HH 144 plakalı otomobil, Kızılcıkorman mevkisinde sağanak nedeniyle su birikintisinin oluştuğu yolda kontrolden çıkarak mezbaha ve canlı hayvan borsasının bahçe duvarına çarpmıştı. Otomobil sürüsü olay yerinde hayatını kaybetmiş, kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızı hastaneye kaldırılmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.