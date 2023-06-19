Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden S.B. idaresindeki 34 SL 6767 plakalı otomobil, Sanayi Sitesinden ana yola çıkan C.A. idaresindeki 34 UD 3887 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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