Yeni Sakarya Gazetesi 70'inci yaşını kutluyor

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Merhum Hasan Uyar tarafından 1954 yılında "Demokrat Sakarya" adıyla kurulan Yeni Sakarya Gazetesi, 70'inci yılında el değiştirmeden yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor.



Gazeteden yapılan açıklamaya göre, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla Sakarya yerel basınının yüz akı olarak yayın hayatını sürdüren Yeni Sakarya Gazetesi, 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.



1952'de matbaasını açan tüccar Hasan Uyar'ın, ilkokul mezunu olması ve tahsilini tamamlamamasının içinde bıraktığı ukte sebebiyle 1954'te "Demokrat Sakarya" adıyla kurduğu gazete, 27 Mayıs 1960 darbesine kadar bu isimle faaliyetine devam etti.



Darbe döneminde ismi "Yeni Sakarya" olarak değiştirilen gazetesini çocuklarından ayırmayan Uyar, "Çiçeğim" dediği gazetesinin başında 2008'de vefat edene kadar durdu.



Tarafsız haberciliği ilke edinen Uyar, kendisinden sonra da aynı ilkelerle yayına devam edilmesi için evlatlarına vasiyette bulundu.



Yeni Sakarya Gazetesi, Uyar'ın vefatının ardından çocukları Melih, Kemal ve Sinan Uyar ile Meral Aydıntepe'nin sahipliğinde, damadı Zeki Aydıntepe'nin idaresinde ve torunu Arda Aydıntepe'nin sorumluluğunda varlığını şimdiye kadar sürdürerek 70. kuruluş yılına ulaştı.



Genel Müdür Zeki Aydıntepe'nin "hiçbir sonbaharın yapraklarını dökemediği çınar" dediği Yeni Sakarya, hiç el değiştirmeden yayın yapan kentteki tek gazete olarak sadece yerelde değil, ulusal anlamda da önemli örnek teşkil ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.