Sakarya'da çatıya yıldırım düştü, apartmanın elektrik panosu yandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çatıya yıldırım isabet etmesi sonucu apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.



Sağanağın etkili olduğu Yalı Mahallesi 193/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etti.



Paratoner (yıldırımsavar) sayesinde çatıya zarar vermeyen yıldırım, binanın elektrik panosunda yangına neden oldu.



Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce söndürülen yangında, elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.



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