Vali Kaldırım Taraklı'da restore edilen tarihi binalarda incelemelerde bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Taraklı'da restorasyon çalışmaları devam eden tarihi binaları gezdi.

Vali Kaldırım, Kaymakam Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile kültür evinde süren çalışmaları inceledi. Daha sonra Yunuspaşa Camisi ve öğretmenevi olarak faaliyete geçecek Tarihi Han'daki işlemler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, ilçenin, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görüldüğünü anımsattı.



Vali Kaldırım, "Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları" projesinin de hazır olduğunu belirterek, ilçe merkezinde yörenin mimari dokusuna uygun hazırlanacak bir merkezin, yöresel yemeklerden oluşan menü ile hizmet vereceğini bildirdi.



Bu merkezde ayrıca kente ait coğrafi işaretli ürünlerin satışının yapılacağını aktaran Kaldırım, "Projenin uygulama aşamasının önümüzdeki aylarda tamamlanmasıyla, merkezin Taraklı ve Sakarya gastronomi turizmine önemli oranda katkı sunmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, restorasyon çalışmalarının tamamlandığı Tarihi Han'ın öğretmenevi, II. Abdülhamit dönemi mimarisine sahip yapının da kitap kafe olarak hizmet sunacağını anlatarak, Yavuz Sultan Selim tarafından 1516 yılında yaptırılan ve halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen ibadethanede de geniş kapsamlı restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Çalışmalar bittiğinde sadece Taraklı'nın değil Sakarya'nın da kazanacağını vurgulayan Kaldırım, ilçenin, Sakarya için önem arz eden turizmde çok önemli bir yerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.



Vali Kaldırım, incelemelerin ardından Başkan Pilavcı'yı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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